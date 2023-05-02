Россияне из минометов и артиллерии обстреляли северную границу Украины

С 15:25 до 15:45 зафиксировано восемь приходов, вероятно из ствольной артиллерии, по населенному пункту Железный Мост.

С 15:05 до 16:05 зафиксировано 16 приходов, вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Зноб-Трубчевское.

"С 16:50 до 17:10 зафиксировано 8 приходов, вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Железный Мост. В результате артобстрела по населенному пункту произошел пожар жилого дома и хозяйственных построек. Дом уничтожен огнем. Огнем уничтожен жилой дом. Информация о пострадавших лицах не поступала", - сказано в сообщении.

С 20:35 до 20:40 зафиксировано два прихода, вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Барановка.

С 20:05 до 20:35 зафиксировано 7 приходов, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Шалыгино.

Предварительно, о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Также по данным Сумской ОГА, россияне в течение дня совершили 19 обстрелов приграничных общин:

Белопольской;

Юнаковской;

Ворожбянской;

Миропольской;

Середино-Будской;

Глуховской;

Зноб-Новгородской;

Шалигинской;

Эсманской;

Великописаревской;

Новослободской.

Там всего зафиксировано 112 взрывов. К сожалению, есть разрушения.

Середино-Будская громада: россияне совершили авиаудар (7 взрывов) по

городу Середино-Буда.

"В результате обстрела повреждено учебное заведение, 8 частных жилых домов, два многоквартирных жилых дома, магазин, ЛЭП. Также по территории громады били из артиллерии - 12 взрывов", - сказано в сообщении.

Юнаковская громада - был обстрел из ствольной артиллерии. В результате обстрела повреждены территории и сооружения одного из агропредприятий. Также враг бил из минометов. Кроме того, с вражеского БпЛА сбросили 2 ВОГ. Поврежден автомобиль.

Великописаревская община - осуществлен минометный обстрел. В результате обстрела поврежден магазин и частный жилой дом.

Глуховская община - был артиллерийский обстрел. В результате одного из обстрелов повреждено нежилое помещение одного из предприятий.

Зноб-Новгородская община - россияне совершили обстрел из ствольной артиллерии. В результате обстрела повреждена ферма, где содержались телята, и лесопилка.