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Оккупанты обстреляли приграничье Сумской области из минометов

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Сумская область, Пятница 20 января 2023 22:29
Оккупанты обстреляли приграничье Сумской области из минометов Фото: Оккупанты обстреляли приграничье Сумской области из минометов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 20 января, прокремлевские войска обстреляли 27 раз приграничье Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"В течение дня россияне обстреляли две пограничные громады и нанесли по ним 27 ударов", - написал он.

В частности, оккупанты нанесли удары:

  • по Белопольской общине из минометов. Зафиксировано 20 прилетов.
  • по Эсманьской общине из минометов. Совершено 7 обстрелов.

"Обошлось без пострадавших и разрушений", - сообщил Живицкий.

Напомним, что в среду, 18 января, российские оккупанты нанесли удар по Сумской области. Под минометную атаку попали две общины.

В понедельник, 16 января, российские войска нанесли 16 ударов по приграничью Сумской области. В результате под вражеский огонь попали две общины.

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