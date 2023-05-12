Россияне из минометов атаковали приграничье Черниговской области

В пятницу, 12 мая, российские войска обстреляли приграничье Черниговской области из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК " Север ".

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.

"Российские войска еще 4 раза обстреляли приграничья Черниговской области", - говорится в сообщении.

Напомним, что в пятницу, 12 мая, российские войска обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадал один человек.

В пятницу, 12 мая, российские войска обстреляли Константиновку в Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадал один человек.

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