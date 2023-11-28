Россияне меньше применяют дроны, больше - КАБы: какая ситуация на Таврическом направлении

На Таврическом направлении российские войска стали меньше применить дроны-камикадзе. В то же время оккупанты продолжают сбрасывать КАБы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Двое суток подряд фиксируется уменьшение количества применения дронов-камикадзе. Впрочем враг продолжает сбрасывать КАБы. Продолжаются наземные пехотные атаки. Противник и дальше сотнями теряет живую силу", - сообщил Тарнавский.

По его словам, в разных направлениях все больше случаев, когда обычные российские солдаты отказываются участвовать в активных наступательных действиях. Оккупанты продолжают пополнять свои подразделения заключенными.

"Этот, так называемый "спецконтингент", российское командование считает расходным материалом. И без сожаления бросает в мясные штурмы", - отметил командующий.

В то же время, украинские защитники стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, северо-восточнее Бердичев, в районах Авдеевки, Опросного, Северного и южнее Тоненького - отражено 23 атаки.

Также идет ведение наступательной операции ВСУ на Мелитопольском направлении.

Потери врага

Общие потери оккупантов в операционной зоне ОВСУ "Таврия" составили 374 человека.

Украинские бойцы также уничтожили один танк и склад боеприпасов россиян.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и держат оборону в районе Авдеевки. За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновений.

В частности, как пишут в утреннем отчете Института изучения войны, ВСУ продолжают ведение наступательных операций в Мелитопольском направлении в Запорожской области. В частности, ВСУ продвинулись к югу от Работино.

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 28 ноября, составили 860 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 326 440 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили три танка и три ББМ.