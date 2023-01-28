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Россияне прибегают к новым методам шантажа против работников на ЗАЭС, - Генштаб

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Суббота 28 января 2023 18:56
Россияне прибегают к новым методам шантажа против работников на ЗАЭС, - Генштаб Фото: россияне прибегают к новым методам шантажа против работников на ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне продолжают моральное и психологическое давление на работников ЗАЭС. Снизили зарплату тем, кто согласился подписать договор.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Как пишет Генштаб, оккупанты заблокировали пропуска для прохода на станцию тем работникам, которые отказались подписывать трудовой договор с врагом.

"Работникам Запорожской АЭС, которые не подписали трудовой договор с оккупантами, заблокировали пропуска для прохода на станцию, а рабочим, которых заставили подписать контракт, объявили о снижении заработной платы, мотивируя это тем, что станция не работает", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты планируют провести восстановительные работы на Запорожской атомной электростанции, чтобы подать питание для транзита электроэнергии в Россию.

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