Россияне прибегают к новым методам шантажа против работников на ЗАЭС, - Генштаб

Россияне продолжают моральное и психологическое давление на работников ЗАЭС. Снизили зарплату тем, кто согласился подписать договор.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Как пишет Генштаб, оккупанты заблокировали пропуска для прохода на станцию тем работникам, которые отказались подписывать трудовой договор с врагом.

"Работникам Запорожской АЭС, которые не подписали трудовой договор с оккупантами, заблокировали пропуска для прохода на станцию, а рабочим, которых заставили подписать контракт, объявили о снижении заработной платы, мотивируя это тем, что станция не работает", - пишет пресс-служба.