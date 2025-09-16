Россияне почти 40 раз атаковали на Покровском направлении: какая ситуация на фронте

На фронте с начала суток 16 сентября произошло 85 боевых столкновений. Активнее всего враг штурмует на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник пять раз пытался проводить наступательные действия. Вражеская авиация нанесла один авиаудар, сбросив две управляемые авиационные бомбы, также враг совершил 74 обстрела, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили два штурма врага вблизи Волчанска и Липцов.

Противник с начала суток пять раз атаковал на Купянском направлении в сторону Купянска, Петропавловки и Песчаного, два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили три атаки в сторону Шийковки, Шандриголово и вблизи Колодязов. Две атаки продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отражали восемь вражеских атак - подразделения оккупантов пытаются продвинуться в районах Серебрянки, Григорьевки и в сторону населенных пунктов Выемка, Ямполь, Дроновка. Три боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении произошло одно боестолкновение с противником в районе Орехово-Васильевки.

На Торецком направлении российские оккупанты 11 раз штурмовали позиции наших защитников в районах Щербиновки, Катериновки, Полтавки, Русиного Яра и в направлении Иванополья, Плещеевки. Украинские подразделения отбили девять атак, еще два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 36 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Шахово, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Новоукраинка. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 29 атак.

На Новопавловском направлении захватчики девять раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Филиал, Ивановка, Александроград, Малиевка, Новоивановка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогорье и Железнодорожное.

На Ореховском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Григорьевка, наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки оккупантов. Авиация захватчика нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по Одрадокаменке.