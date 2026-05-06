RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россияне массово едут в Европу: в ЕС вспыхнул спор из-за виз

20:18 06.05.2026 Ср
2 мин
Какие страны ЕС выдали россиянам больше всего виз?
aimg Мария Науменко
Фото: в ЕС растет количество шенгенских виз, выданных гражданам России (Getty Images)

В странах Евросоюза усилились споры из-за роста количества шенгенских виз, выданных гражданам России несмотря на полномасштабную войну против Украины.

По данным издания, в 2025 году россияне подали более 670 тысяч заявок на получение шенгенских виз, что почти на 8% больше, чем годом ранее. Страны ЕС выдали гражданам РФ более 620 тысяч виз - это на 10,2% больше по сравнению с 2024 годом.

Более 477 000 из них - туристические визы. Их доля составляет около 77% от общего количества разрешений на въезд. Посещение родственников и друзей заняло второе место по количеству, за ним следуют деловые поездки.

Активнее всего визы россиянам выдают Франция, Италия и Испания. На эти страны приходится почти три четверти всех заявок от граждан РФ.

В частности, Франция продемонстрировала наибольший рост количества выданных виз - более чем на 23% за год.

В издании отметили, что эта ситуация обострила споры между странами ЕС. Государства Балтии и Северной Европы настаивают, что россияне не должны путешествовать по Европе с туристической целью, пока Москва ведет войну против Украины.

По информации Euractiv, дискуссии велись вокруг внутреннего инструмента мониторинга Еврокомиссии - так называемого "Шенгенского барометра", который содержит статистику по выданным визам.

По словам нескольких дипломатов и чиновников, знакомых с ходом обсуждений, некоторые столицы выразили решительный протест, когда в барометре появились данные о выдаче российских виз.

Трое дипломатов отметили, что Франция была особенно обеспокоена цифрами, приведенными в документе.

Разногласия стали очевидными в начале этого года, когда дипломаты заметили, что данные о российских визах полностью исчезли из новой редакции статистики.

Зато Европейская комиссия напомнила, что после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году ЕС приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Москвой и рекомендовал странам-членам жестче подходить к рассмотрению заявок от россиян.

Напомним, ранее Эстония призвала страны ЕС навсегда закрыть Шенгенскую зону для российских военных, которые принимали участие в войне против Украины. Премьер-министр Кристен Михал заявил, что такие люди могут представлять угрозу безопасности всей Европы после завершения боевых действий.

Инициативу Таллинна уже начали обсуждать на уровне Евросоюза. В марте Европейский совет поручил Еврокомиссии оценить возможность введения таких ограничений.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЕвросоюзРоссийская ФедерацияШенгенская зонаТуризм