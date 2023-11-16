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Россияне массированно обстреливают Херсон: есть пострадавшие (видео)

Фото: россияне массированно обстреливают Херсон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 16 ноября, вечером обстреливают Херсон. В городе звучат сильные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в Telegram.

"Российская армия кроет массированным огнем Херсон", - написал Прокудин. 

 

Он также обнародовал видео, на котором можно услышать мощные взрывы. 

Прокудин призвал местных жителей оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги. 

Деталей обстрела и первые последствия чиновник пока не раскрывает. 

Обновлено 19:45

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко уточнил, что под обстрелом находится центр Херсона. 

"В настоящее время есть три пострадавших", - добавил он. 

Обстрелы Херсона

Напомним, российские оккупанты продолжают удерживать под своим контролем левобережную часть Херсонской области. Это позволяет им бить по населенным пунктам правого берега при помощи артиллерии и управляемых авиационных бомб. 

Херсон регулярно находится под обстрелами оккупантов. В городе из-за таких атак гибнут и получают ранения мирные жители. 

Сегодня, 16 ноября, утром стало известно, что оккупанты ударили по Корабельному району. Один человек погиб, а еще один - получил ранения. 

Также во время утреннего обстрела был поврежден общественный транспорт. У автобуса выбило окна. 

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