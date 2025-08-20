Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов

Обстрел Украины 20 августа

Напомним, сегодня ночью, 20 августа, враг нанес массированный удар беспилотниками по городу Ахтырка Сумской области.

Известно о более 10 пострадавших, среди которых дети. Обстрелом повреждены 39 частных домов, один двухэтажный многоквартирный дом, а также нежилые и производственные помещения.

Кроме того, российские войска сегодня атаковали Измаил Одесской области ударными дронами. В результате обстрела возник большой пожар, известно об одном раненом.

По данным Воздушных сил ВСУ, россияне ночью запустили по Украине две ракеты "Искандер-М" и 93 ударных дрона Shahed и беспилотники-имитаторы. Силы ПВО сбили или подавили одну из двух баллистических ракет и 62 вражеских беспилотника.