Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов

Обстрел Украины 20 июня

Напомним, войска РФ в ночь с 19 на 20 июня атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед", летевшими с шести направлений. Силы ПВО уничтожили 70 вражеских дронов.

Сегодня ночью, под ударом россиян была Одесса. Сообщается, что в результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура, в одном из домов произошел пожар.

Также в городе возникли масштабные пожары. В частности, пламя охватило 4-этажный дом. Чрезвычайники спасли с места происшествия 3 человека, еще 6 эвакуировали.

Во время спасатели работ на спасателей обрушились конструкции. Три пожарные пострадали, однако они в больнице и их состояние стабильное.

Также пострадал 23-этажный жилой дом. В частности, загорелись 18, 19 и 20 этажи. Из здания эвакуировали 600 человек, а из заблокированной квартиры спасли трех человек. Двое из них являются детьми.

Больше подробностей о ночной атаке РФ на Одессу - читайте в материале РБК-Украина.

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