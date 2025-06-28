Россияне массированно атакуют дронами Украину: где угроза ударов

Воздушные атаки России

Заметим, что российские террористы ежедневно обстреливают Украину. В частности в пятницу, 27 июня, агрессор ударил ракетами по Чугуеву Харьковской области. В результате атаки есть пострадавшие среди гражданского населения.

Также россияне ударили из реактивной системы "Смерч" по Константиновке Донецкой области. В городе повреждены дома, есть погибший и пострадавшие.

А в ночь на 28 июня, россияне дронами-камикадзе атаковали Одессу. Известно, что вражеский "Шахед" попал в многоэтажку. В результате вражеского удара погибли люди, а также нескольких госпитализировали.

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