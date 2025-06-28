RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россияне массированно атакуют дронами Украину: где угроза ударов

Фото: россияне атакуют Украину "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В ряде областей Украины вечером 28 июня объявлена воздушная тревога из-за угрозы атак ударными дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.

По состоянию на 22:06 воздушная тревога объявлена в 14 областях Украины.

Военные воздушных сил сообщают, что движение вражеских беспилотников происходит следующим образом:

  • дроны из Черкасской области идут курсом на Кировоградщину;
  • дроны с Сумщины идут курсом на Черниговщину и Полтавщину;
  • дроны на Полтавщине идут курсом курсом курсом на Черкасскую и Кировоградскую области;
  • дроны на Черниговщине идут курсом в юго-западном направлении;
  • дроны с Харьковщины идут курсом на Днепропетровщину.

Жителей Днепра отдельно предупредили, что было замечено движение вражеских дронов в направлении города.

Воздушные атаки России

Заметим, что российские террористы ежедневно обстреливают Украину. В частности в пятницу, 27 июня, агрессор ударил ракетами по Чугуеву Харьковской области. В результате атаки есть пострадавшие среди гражданского населения.

Также россияне ударили из реактивной системы "Смерч" по Константиновке Донецкой области. В городе повреждены дома, есть погибший и пострадавшие.

А в ночь на 28 июня, россияне дронами-камикадзе атаковали Одессу. Известно, что вражеский "Шахед" попал в многоэтажку. В результате вражеского удара погибли люди, а также нескольких госпитализировали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныПВОВойна России против УкраиныАтака дронов