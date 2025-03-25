Россияне массированно атаковали Кривой Рог "Шахедами"

"Массовая атака "Шахедами". По меньшей мере 15 взрывов", - говорится в его публикации в Telegram-канале.

Отмечается, что экстренные службы ведут работу после российских ударов по городу. Подробнее о последствиях дроновой атаки будет сообщено позже.

"Все понимаем, все работаем. Более подробная информация после отбоя", - рассказал Вилкул.

Он также добавил, что по состоянию на сейчас в небе над городом дроны-камикадзе противника уже не фиксируются, и "на сейчас локационно чисто".

Заметим, в 22:12 в Воздушных силах информировали о движении ударных беспилотников врага в направлении Кривого Рога с юга. Также военные призвали местных жителей находиться в укрытиях.

Впоследствии в криворожских пабликах стали появляться сообщения о взрывах в районе города. Указывалось, что дроновая атака была массированной.

Обновлено: какие последствия

Позже руководитель Совета обороны Кривого Рога рассказал, что обошлось без жертв, однако в городе фиксируются существенные разрушения из-за дроновой атаки.

"Все живы, слава Богу. Реально чудо", - отметил он.

Вилкул добавил, что в Кривом Роге есть "значительные разрушения".

Предыдущие обстрелы Кривого Рога

Город Кривой Рог не резко страдает от российских воздушных атак. Захватчики для ударов применяют как ракетное вооружение, так и дроны-камикадзе и управляемые авиабомбы.

Напомним, что перед тем, 12 марта, российские войска обстреляли Кривой Рог баллистическими ракетами. Тогда из-за обстрела погибла женщина, которая ехала в троллейбусе рядом с местом удара. Кроме того, 15 человек получили ранения. Кроме того, один из ударов пришелся на отель "Дружба". В частности, в момент атаки в отеле находились волонтеры одной из гуманитарных организаций - граждане Украины, США и Великобритании.

Также сообщалось, что в начале марта российские террористы атаковали Кривой Рог "Шахедами" - тогда пострадали предприятие и дома