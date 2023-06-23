RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне маскируют свои корабли, чтобы сбить с толку украинских военных

Фото: Россия маскирует свои корабли (telegram nexta live)
Автор: Максим Шушко

Военно-морской флот России начал наносить камуфляж на свои корабли, чтобы защититься от атак украинских операторов дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Naval News.

Российские военные начали применять обманчивый камуфляж для своих кораблей, в частности, нанесли краску на фрегат "Адмирал Эссен". Спутниковые снимки подтверждают, что нос и корма были перекрашены.

Издание отмечает, что темная краска, нанесенная поверх равномерной серой схемы, призвана ввести в заблуждение украинских операторов беспилотных морских дронов. Оккупанты надеются, что благодаря оптической иллюзии украинские военные могут неправильно оценить размеры российского корабля.

Черноморский флот РФ

"Адмирал Эссен" – один из фрегатов проекта 11356Р, находящихся в Черном море. Такие корабли играют значительную роль в нападениях России на Украину. Каждый из них может нести до 8 крылатых ракет типа "Калибр", которыми оккупанты обстреливают территорию Украины.

Они являются боеспособными военными кораблями Черноморского флота РФ после того, как украинские военные, 13 апреля 2022 года, успешно уничтожили крейсер "Москва".

Украинские военные уничтожают российский флот

С начала вторжения Украина уничтожила 18 российских судов. Среди них большой десантный корабль, а также катера типа "Серна" и "Раптер".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВМС УкраиныВойна России против Украины