Россияне маскируют свои корабли, чтобы сбить с толку украинских военных

Военно-морской флот России начал наносить камуфляж на свои корабли, чтобы защититься от атак украинских операторов дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Naval News.
Российские военные начали применять обманчивый камуфляж для своих кораблей, в частности, нанесли краску на фрегат "Адмирал Эссен". Спутниковые снимки подтверждают, что нос и корма были перекрашены.
Издание отмечает, что темная краска, нанесенная поверх равномерной серой схемы, призвана ввести в заблуждение украинских операторов беспилотных морских дронов. Оккупанты надеются, что благодаря оптической иллюзии украинские военные могут неправильно оценить размеры российского корабля.
"Адмирал Эссен" – один из фрегатов проекта 11356Р, находящихся в Черном море. Такие корабли играют значительную роль в нападениях России на Украину. Каждый из них может нести до 8 крылатых ракет типа "Калибр", которыми оккупанты обстреливают территорию Украины.
Они являются боеспособными военными кораблями Черноморского флота РФ после того, как украинские военные, 13 апреля 2022 года, успешно уничтожили крейсер "Москва".
С начала вторжения Украина уничтожила 18 российских судов. Среди них большой десантный корабль, а также катера типа "Серна" и "Раптер".
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