Россияне маскируют свои корабли, чтобы сбить с толку украинских военных

Российские военные начали применять обманчивый камуфляж для своих кораблей, в частности, нанесли краску на фрегат "Адмирал Эссен". Спутниковые снимки подтверждают, что нос и корма были перекрашены.

Издание отмечает, что темная краска, нанесенная поверх равномерной серой схемы, призвана ввести в заблуждение украинских операторов беспилотных морских дронов. Оккупанты надеются, что благодаря оптической иллюзии украинские военные могут неправильно оценить размеры российского корабля.

Черноморский флот РФ

"Адмирал Эссен" – один из фрегатов проекта 11356Р, находящихся в Черном море. Такие корабли играют значительную роль в нападениях России на Украину. Каждый из них может нести до 8 крылатых ракет типа "Калибр", которыми оккупанты обстреливают территорию Украины.

Они являются боеспособными военными кораблями Черноморского флота РФ после того, как украинские военные, 13 апреля 2022 года, успешно уничтожили крейсер "Москва".

Украинские военные уничтожают российский флот

С начала вторжения Украина уничтожила 18 российских судов. Среди них большой десантный корабль, а также катера типа "Серна" и "Раптер".