Россияне в Мариуполе заминировали мосты и готовятся к битве, - советник мэра

По его данным, россияне построили вокруг мостов оборонительные постройки.

"Теперь проход по мостам ограничен, а территория оборонительных сооружений обнесена забором. Несмотря на все бла-бла-бла пропаганды россияне реально и крепко готовятся к неизбежной битве за Мариуполь", - написал он.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска оккупировали Мариуполь Донецкой области в первые месяцы войны. Защитники города сопротивлялись врагу, находясь длительное время в окружении.

В последнее время в городе и возле него участились взрывы, постоянно происходят "прилеты" центрами дислокации окупантов, а также местами хранения российской военной техники, базирующейся в захваченном городе.

Так, утром 13 июля стало известно, что в Мариуполе был нанесен удар по казармам кадыровцев . Чтобы попытаться минимизировать последствия удара, тела убитых вывозились ночью.

Также вечером 12 июля в оккупированном Мариуполе местные жители услышали взрывы . По словам очевидцев, после серии взрывов побережья в Мариупольском районе начали фиксировать активную работу вражеской авиации и систем противовоздушной обороны.

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