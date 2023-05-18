Россияне в Луганской области стали активнее задерживать мужчин для мобилизации, - ОВА

Оккупанты увеличили количество блокпостов возле захваченных городов в Луганской области. На них россияне задерживают мужчин в рамках так называемой мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Артема Лысогора.
"Штурмовые группы противника пытаются прорвать наши редуты, но украинские защитники крепко держат оборону и наносят врагу поражение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты увеличили количество блокпостов вокруг Кременной, Северодонецка, Рубежного. По словам Лысогора, на них мужчин задерживают в рамках так называемой мобилизации.
"Детей на оккупированной территории Луганской области не допускают к школьным экзаменам без паспорта РФ, взрослым без этого документа угрожают невыплатой зарплаты и увольнением с работы", - добавил глава области.
Напомним, что коллаборанты в Луганской области пытаются усилить мобилизацию в регионе и повысили призывный возраст для мужчин.
В России в среднем в месяц мобилизуют по 20 тысяч человек. При этом из официально призванных около 120 тысяч не переброшены в Украину.
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