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Россияне в Луганской области стали активнее задерживать мужчин для мобилизации, - ОВА

Фото: Оккупанты (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты увеличили количество блокпостов возле захваченных городов в Луганской области. На них россияне задерживают мужчин в рамках так называемой мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"Штурмовые группы противника пытаются прорвать наши редуты, но украинские защитники крепко держат оборону и наносят врагу поражение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты увеличили количество блокпостов вокруг Кременной, Северодонецка, Рубежного. По словам Лысогора, на них мужчин задерживают в рамках так называемой мобилизации.

"Детей на оккупированной территории Луганской области не допускают к школьным экзаменам без паспорта РФ, взрослым без этого документа угрожают невыплатой зарплаты и увольнением с работы", - добавил глава области.

Напомним, что коллаборанты в Луганской области пытаются усилить мобилизацию в регионе и повысили призывный возраст для мужчин.

В России в среднем в месяц мобилизуют по 20 тысяч человек. При этом из официально призванных около 120 тысяч не переброшены в Украину.

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