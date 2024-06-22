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Россияне в Луганской области получили новую методичку по мобилизации: что известно

Фото: россияне в Луганской области получили новую методичку по мобилизации (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупантам в Луганской области спустили "сверху" новую методичку по мобилизации в армию РФ. Согласно ей вербовать будут и подозреваемых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"В так называемую "ЛНР" поступила методичка, согласно которой силовики обязаны предлагать заключить контракт с Минобороны РФ не только обвиняемым, но и подозреваемым, то есть практически каждому", - рассказал он.

После этого, по данным главы ОВА, оккупанты обещают посодействовать прекратить уголовное дело.

"Предлагают присоединиться к армии РФ и нарушителям комендантского часа, и тем, кто находится под административным надзором. Об выполнении плана необходимо докладывать высшему руководству", - отметил Лысогор.

Ситуация в Луганской области

Несмотря на то, что российские войска прилагают максимум усилий для полной оккупации Луганской области, им это не удается. Захват Луганской области оккупанты рассматривают как часть плана по выходу на границы Донецкой и Луганской областей.

При этом, захваченные населенные пункты они певратили в места сосредоточения техники и живой силы для переброски на фронт. Например, недавно сообщалось, что российские военные обустроили новый полигон во временно оккупированной Луганской области.

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ЛуганскМобилизация в Украине