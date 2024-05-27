Россияне концентрируют удары под Часовым Яром, - Генштаб

На Харьковском направлении количество боевых столкновений возросло до 10. Четыре боя продолжаются. Ситуация контролируется, украинские подразделения усиливают устойчивость обороны. При этом противник применил уже 17 управляемых авиабомб. В частности, новые удары КАБами потерпели Волчанск, Липцы и Старый Салтов.

На Купянском направлении российские захватчики при поддержке с воздуха семь раз пытались вклиниться в наши оборонные рубежи, атакуя, в частности, вблизи Петропавловки, Степной Новоселовки, Берестового, Грековки, Дружелюбовки, Невского и возле Мясожаровки. Били КАБами по Озерному, Купянску, Петропавловке.

Три штурмовых действия врага произошли на Лиманском направлении. Там агрессор атаковал в районе населённого пункта Терны. Наши войска действуют активно и дают достойный отпор.

Еще пять атак российских оккупантов наши подразделения отражали на Северском направлении. Возле Выемки остановлены три вражеских штурма. Еще по одному - возле Верхнекаменского, а также в районе Спорного, где агрессор атаковал при поддержке авиации.

В районе Новый, что под Часовым Яром, противник с начала суток совершил уже пять штурмовых действий. Еще по одной атаке проводил на Клещиевку и Ивановское. В целом на Краматорском направлении наши защитники отбивали семь атак оккупантов. Воздушные удары получили Тарасовка и Дружба.

На Покровском направлении количество вражеских штурмовых действий с начала суток возросло до 16. Россияне атакуют вблизи Новоалександровки, Калинового, Сокола, Уманского, Новоселовки Первой, Нетайлового. Ситуация напряженная. По населенным пунктам Сокол и Желенне била вражеская авиация.

На Кураховском направлении украинские воины воспрепятствовали восьми атакам противника. Ситуация контролируется.

На Времивском направлении российские оккупанты предприняли уже пять наступательных попыток - кроме Старомайорского, также в направлении села Урожайное. По Пятихаткам агрессор избивал из авиации.

В Ореховском направлении враг провел одну безрезультатную атаку в районе Работино.

На Приднепровском направлении, возле Кринок и других левобережных плацдармах, отражены четыре атаки противника.

Как отметили в Генштабе, украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения. Для усиления обороны принимаются все необходимые меры и принимаются решения.