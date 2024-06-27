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Россияне инвестируют миллионы в нарратив о "коррумпированной Украине", - Ермак

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Россияне инвестируют миллионы в продвижение на мероприятии нарратива относительно того, что Украина является самой коррумпированной страной в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Интересно то, как часто борьба с коррупцией в Украине подменяется манипуляциями и работой исключительно в собственных интересах. Украина не является самой коррумпированной страной мира. Коррупция существует повсюду, и для борьбы с ней у нас создана большая антикоррупционная инфраструктура. Я постоянно общаюсь с западными партнерами , они всегда отмечают наш уровень и успехи в преодолении коррупции", – отметил Ермак.

По его словам, некоторые люди намеренно масштабируют проблему, потому что иначе может теряться смысл их работы. Таким образом помогая россиянам, которые инвестируют миллионы в продвижение на мероприятии нарратива "Украина - самое коррумпированное государство".

"Где этот баланс между правдой и государственными интересами и собственными ради проектов? Обычно для многих людей, занимающихся распространением тезисов об "Украине - самое коррумпированное государство", речь точно не об интересах страны. Но без страны не будет и этих людей". , – добавил он.

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Андрей Ермак