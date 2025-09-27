Россияне игнорируют ядерную безопасность: в МИД сделали заявление по блэкауту на ЗАЭС

"В результате действий России Запорожская АЭС уже четвертый день остается без электроснабжения. Это уже десятое отключение электроэнергии на станции, вызванное действиями России", - сообщил министр.

Сибига также напомнил, что оккупанты проложили 200 километров линий электропередач, готовясь к попытке подключить ЗАЭС к собственной энергосети и запустить ее в работу. При этом оккупационная администрация игнорирует вопросы ядерной безопасности, поскольку очень хочет угодить Кремлю - это уже было в 1986 году.

"Безответственные действия Москвы привели к слишком многим рискам в течение многих лет. Умышленные удары вблизи ядерных объектов, такие как взрыв дрона вблизи Южно-Украинской АЭС на этой неделе, удар дрона по Чернобыльскому конфайнменту и другие безрассудные действия", - напомнил министр.

Однако попытка возобновить работу ЗАЭС россиянами может стать худшим нарушением ядерной безопасности со стороны России. Оккупанты пытаются привлечь к этому МАГАТЭ и прикрыться ее авторитетом, чтобы оправдать оккупацию. Но это ведет к необратимому краху мирного ядерного порядка.

"Запорожская атомная электростанция должна быть возвращена Украине, ее законному владельцу. Мы призываем все страны, заинтересованные в ядерной безопасности и защите, четко дать понять Москве, что ее ядерная авантюра должна закончиться", - резюмировал Сибига.