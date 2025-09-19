Военные РФ прячутся в газовых трубах от атак украинских дронов, - Bloomberg

Сообщается, что военные РФ благодаря трубам также перевозят личный состав и технику.

Издание напоминает, как россияне применили тактику с трубами на Купянском направлении, пытаясь захватить территории, чтобы пробраться к самому Купянску.

Тактика с трубами является последней "новацией" Москвы

"Использование советской газовой инфраструктуры как подземных тоннелей - часто физически изнурительная миссия для военных, которых уже окрестили "трубопроводными силами" является последним нововведением Москвы в ее изнурительных попытках захватить территорию на фронте, что почти не изменилась за последние три года", - отмечает Bloomberg.

Также упоминается комментарий широко цитируемого московского журналиста и подкастера Валерия Ширяева относительно тактики с трубами. По его мнению, использование труб, вероятно, станет приоритетным в стратегии Кремля, учитывая плотную сеть газовых коммуникаций в Украине.

"Это очень ценная составляющая для безопасного перемещения войск", - сказал Ширяев в интервью.

Он подчеркнул, что метод с трубами устойчив к дроновым атакам и является "идеальным" для россиян, поскольку дезориентирует силы обороны Украины.

Bloomberg отмечает, что Россия официально не подтвердила использование тактики с трубами, а Минобороны РФ не отказалось это комментировать.

Издание пишет, что украинские войска реагируют на метод россиян с газовыми трубами, частично затапливая их или обматывая колючей проволокой.

Когда враг еще применял тактику с трубами

Отмечается, что практика продвижения войск через подземные пространства применялась Россией во время захвата Авдеевки в феврале 2024 года.

Bloomberg напоминает, что тогда канализационный коллектор использовался как проход, что позволило россиянам прорвать украинскую линию и помогло штурмовать город, заставив ВСУ отступить.

С тех пор Россия изучала и совершенствовала уроки использования газопроводов в боевых условиях. Операция в Курске была особенно тщательно проанализирована.

"Подразделение из более 600 оккупантов прошло около 15 километров через газопровод "Уренгой-Помары-Ужгород"... Оказавшись позади украинских линий, войска РФ смогли восстановить контроль над Суджей", - пишет издание.

Также отмечается, что подземное перемещение россиян включает новации, такие как разработка моторизованных тележек для бесшумного передвижения, о чем рассказывают российские блогеры в Сети.