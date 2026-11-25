Российские оккупанты планировали окружить украинских военных на Харьковщине, но вместо этого сами оказались в ловушке.

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, россияне планировали соединить Великобурлукское направление с Южно-Слобожанским, чтобы окружить украинские силы.

Их замысел предусматривал продвижение с двух сторон: с Южно-Слобожанского направления на восток, а с Великобурлукского - на запад, с последующим соединением посередине. Эту операцию оккупанты назвали "Медвежий угол".

"И проблема, как всегда, у россиян была в том, что они доложили о ее выполнении тогда, когда даже близко не были к нему, близки даже теоретически. Конечно, как результатом стало то, что они его и никогда и не выполнили", - рассказал Трегубов.

Он отметил, что украинские военные обнаружили узкий участок выступления посередине - если вблизи российской границы и на переднем крае были сосредоточены войска, то его центральная часть оставалась уязвимой. Именно этот участок украинские силы и перерезали.

В результате в окружении оказались передовые российские подразделения, пытавшиеся продвинуться в направлении Ольховатки и закрепиться в населенном пункте.