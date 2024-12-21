Россияне хотели форсировать Днепр в районе Антоновского моста, но не доплыли до середины

По его словам, эта попытка россиян не стала чем-то экстраординарным, ведь оккупанты ежедневно пытаются захватить острова на Днепре или даже плацдарм на правом берегу.

"Вчера противник увеличил количество артиллерийских обстрелов, начал вести именно огонь из РСЗО, из крупнокалиберной артиллерии по Херсону и пригороду. И во время этого артобстрела пытался малой группой переправиться в районе Антоновского моста", - рассказал Волошин.

Он отметил, что Силы обороны сработали на опережение, и именно поэтому некоторые вражеские средства не успели развернуться и оставались на местах сосредоточения.

"Хотя обстрел был довольно массированный, и есть жертвы и пострадавшие, есть разрушения домов и инфраструктуры, противник не смог доплыть даже до середины Днепра", - подчеркнул Волошин.

Усиление обстрелов Херсона

Напомним, в ночь на 20 декабря в Херсоне сообщили о массированных обстрелах со стороны врага. Россияне начали бить из артиллерии по жилой застройке, социальной и критической инфраструктуре.

Это привело к жертвам в городе, также известно о более 10 раненых. Из-за обстрелов были проблемы с электроснабжением в Херсоне. Без электроснабжения остались до 60 тысяч абонентов в Херсонской области.