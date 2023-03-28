Россияне хотят создать в Бердянске курорт для военных, - горсовет

Так пропагандистские каналы опубликовали видео визиты руководителей партии "Единая Россия", которые рассказали о решении создать в Бердянске условия для реабилитации захватчиков и их семей. Сделать это было решено на территории местных санаториев.

"В планах оккупантов - перепрофилировать прежнюю территорию курорта исключительно под нужды российской армии. Со всеми другими последствиями, которые будут иметь такое решение. Конечно, при создании такого масштаба, по сути, военной базы, способной принять одновременно тысячи человек, такая территория будет тщательно охраняться как военный объект", - говорится в сообщении.

Руководителем этого "курорта" решили назначить местного коллаборанта Николая Мирошниченко.

"Пользуясь географическим расположением Бердянска, который пока находится в самом отдаленном тылу войны, оккупанты рассчитывают на неприкосновенность своих недобитков. А зная, как они боятся местного населения, местным жителям о прогулках по лечебным маршрутам курорта, как и о выходе к морю можно забыть", - отметили в горсовете.