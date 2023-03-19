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В Бердянске подорвали жилье местного коллаборанта

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Бердянск, Воскресенье 19 марта 2023 13:59
В Бердянске подорвали жилье местного коллаборанта Фото: в Бердянске подорвали жилье коллаборанта Сергея Гиренко (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В оккупированном Бердянске Запорожской области недавно подорвали жилье коллаборанта Сергея Гиренко. Он после начала полномасштабного вторжения добровольно перешел на сторону врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Бердянск Сегодня".

"По имеющейся у нас информации, последствиями недавнего взрыва в микрорайоне Колония, который слышал Бердянск, стало уничтожение жилья одного из местных коллаборантов", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, оккупанты патрулируют микрорайон, где произошел взрыв, и пытаются скрыть его последствия.

Известно, что до полномасштабной войны предатель Гиренко работал в Бердянском исполкоме в должности специалиста отдела информационно-коммуникационных ресурсов. После захвата Бердянска он одним из первых перешел на сторону оккупантов и агитировал коллег тоже поддержать россиян, а также угрожал и сдавал своих.

В Бердянске подорвали жилье местного коллаборанта

Фото: в Бердянске взорвали жилье коллаборанта Гиренко (t.me/brdVP)

"Именно по его доносам происходили аресты работников мэрии с последующим склонением к работе в оккупационной администрации. Кроме того, он "именем России" и новой власти принимал участие в принуждении частных предприятий города к сотрудничеству с оккупантами", - отмечают местные СМИ.

Семья предателя тоже поддержала РФ и агитировала за так называемый "референдум".

Весной прошлого года против Гиренко было возбуждено дело по ч. 5 ст. 111-1 УКУ (государственная измена).

Напомним, вечером 17 марта в оккупированном Бердянске раздались взрывы.

Также отметим, что суд объявил приговор гауляйтеру Бердянска Александру Сауленко. Его приговорили к 15 годам за решеткой.

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