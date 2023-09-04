Россияне хотят усилить мобилизацию в Крыму, уклонистов будут выявлять через банки, - "Атеш"

По информации источников "Атеш" в военкомате, особый акцент будет сделан на отставных полицейских и других силовиках.

Также сообщается, что скрывающихся от мобилизации лиц будут выявлять через банки.

Таким образом операторам банков поставлена задача вызвать клиентов с паспортами, якобы, для сверки и обновления данных, и если интересующие оккупационную систему появятся, то сообщать об их местонахождении, в крайнем случае вызвать полицию.

"Оккупанты делают невозможным жизнь на полуострове. Они будут искать новые методы для мобилизации жителей оккупированных украинских регионов. Если ничего не сделать, то трагедия Луганской и Донецкой областей будет повторена. Этого допустить нельзя!", - подчеркнули в "Атеш".

Мобилизация в России

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов отмечал, что в России продолжается полноценная мобилизационная кампания. Ежемесячно привлекают около 20 тысяч человек.

При этом он считает, что страна-агрессор может запустить новую волну публичной мобилизации осенью.

Между тем, во временно оккупированном Крыму растет недовольство принудительной мобилизацией, несмотря на новые льготы от России.