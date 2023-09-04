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Россияне хотят усилить мобилизацию в Крыму, уклонистов будут выявлять через банки, - "Атеш"

Фото: россияне хотят усилить мобилизацию в Крыму, уклонистов будут выявлять через банки (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские захватчики планируют запустить активный процесс мобилизации во временно оккупированном Крыму после незаконных и фиктивных выборов, которые будут проходить с 12 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "Атеш".

По информации источников "Атеш" в военкомате, особый акцент будет сделан на отставных полицейских и других силовиках.

Также сообщается, что скрывающихся от мобилизации лиц будут выявлять через банки.

Таким образом операторам банков поставлена задача вызвать клиентов с паспортами, якобы, для сверки и обновления данных, и если интересующие оккупационную систему появятся, то сообщать об их местонахождении, в крайнем случае вызвать полицию.

"Оккупанты делают невозможным жизнь на полуострове. Они будут искать новые методы для мобилизации жителей оккупированных украинских регионов. Если ничего не сделать, то трагедия Луганской и Донецкой областей будет повторена. Этого допустить нельзя!", - подчеркнули в "Атеш".

Мобилизация в России

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов отмечал, что в России продолжается полноценная мобилизационная кампания. Ежемесячно привлекают около 20 тысяч человек.

При этом он считает, что страна-агрессор может запустить новую волну публичной мобилизации осенью.

Между тем, во временно оккупированном Крыму растет недовольство принудительной мобилизацией, несмотря на новые льготы от России.

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