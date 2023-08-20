В Херсонской области в течение суток от обстрелов погибла гражданская, есть и пострадавший
За прошедшие сутки, 19 августа, российские оккупанты совершили против Херсонской области 77 обстрелов. Есть погибшая.
Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Россияне совершили 77 обстрелов, в том числе:
- выпустили 422 снаряда из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА;
- в том числе 14 снарядов было выпущено по Херсону.
Как пишет Прокудин, во время обстрелов террористы попали в:
- жилые кварталы населённых пунктов региона;
- объект критической инфраструктуры;
- территорию завода в Херсоне.
"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 - получил ранения", - добавляет глава областной военной администрации.
Ситуация в Херсонской области
После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают регион, в частности, Херсон. Для этого они используют тяжелое вооружение и авиацию.
К примеру, в течение 18 августа, российские оккупанты совершили 63 обстрела против Херсонской области, выпустив по территории региона 355 снарядов. Из-за российской агрессии тогда погиб гражданский, еще 10 человек получили ранения.
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