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В Херсонской области в течение суток от обстрелов погибла гражданская, есть и пострадавший

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Воскресенье 20 августа 2023 08:25
В Херсонской области в течение суток от обстрелов погибла гражданская, есть и пострадавший Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 19 августа, российские оккупанты совершили против Херсонской области 77 обстрелов. Есть погибшая.

Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Россияне совершили 77 обстрелов, в том числе:

  • выпустили 422 снаряда из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА;
  • в том числе 14 снарядов было выпущено по Херсону.

Как пишет Прокудин, во время обстрелов террористы попали в:

  • жилые кварталы населённых пунктов региона;
  • объект критической инфраструктуры;
  • территорию завода в Херсоне.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 - получил ранения", - добавляет глава областной военной администрации.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают регион, в частности, Херсон. Для этого они используют тяжелое вооружение и авиацию.

К примеру, в течение 18 августа, российские оккупанты совершили 63 обстрела против Херсонской области, выпустив по территории региона 355 снарядов. Из-за российской агрессии тогда погиб гражданский, еще 10 человек получили ранения.

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