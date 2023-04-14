Россия активизирует усилия по "паспортизации" украинцев на оккупированых территориях, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Так, в отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области, российские оккупанты заставляют людей перерегистрировать транспортные средства по российским нормативно-правовым актам, для чего владельцам нужно иметь российские паспорта.

Также активизировалась деятельность по ускорению выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой области. Известно, что отделы миграционной службы РФ работают без выходных. Приоритетом являются государственные служащие и военнослужащие первого армейского корпуса.