Українська артилерія відправила до "Москви" баржу з окупантами під Херсоном

Українські артилеристи відпрацювали вогневе ураження окупантів у Херсонській області. Знищили баржу з російськими військовими та технікою на борту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".

"При спробі ворога налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані, знищено баржу з окупантами та бойовою технікою на борту. Вогневий контроль Каховського мосту не дозволяє ворогу провести ремонтні роботи", - додав речник.

Назаров відзначив, що ворог намагався застосувати баржу в якості альтернативної переправи в районі Голої Пристані Херсонської області, однак артилеристи зіпсували плани ворога.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські військові завдали ракетного удару по "Москві". Це саме той корабель, який брав участь у штурмі острова Зміїний і був посланий українським прикордонником.

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