Россияне хаотично отходят. Хлань раскрыл детали наступления ВСУ в Херсонской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя в эфире " 24 канала ".

По его словам, украинские военные уже вошли в село Дудчаны. Таким образом, от изначальной линии фронта они продвинулись в Херсонской области на 30 километров.

"Это означает, что россияне хаотично отходят и пытаются закрепиться где-то возле Берислава. То есть в Мыловом (село - ред.) они пытаются сделать какой-то очередной пункт сопротивления. Но мы считаем, что им это не поможет", - отметил Хлань.