Россияне из "Градов" обстреляли Никопольский район, повреждено ЛЭП

Российские оккупанты ночью 18 октября обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате атаки была повреждена линия электропередач.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Россияне били по Никопольскому району "Градами", а также тяжелой артиллерией - по Мировской и Покровской общинам. Предварительно пострадавших нет.
"Повреждены агропредприятие и линии электропередач. В селе Вышетарасовка почти 1 000 семей остались без света. Нет там и связи - изуродованная вышка. Аварийные бригады приступят к работе как только минует угроза обстрелов", - написал Резниченко.
Он также сообщил, что в полночь бойцы из воздушного командования "Восток" уничтожили один вражеский дрон-камикадзе Shahed-136.
Глава ОВА подчеркнул, что сейчас идет новая атака на область. Он попросил жителей оставаться в укрытиях.
Напомним, вчера в Зеленодольской общине Днепропетровской области трактор взорвался на вражеском боеприпасе.
16 октября оккупанты обстреляли Марганецкую общину в Никопольском районе из РСЗО.
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