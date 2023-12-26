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Россияне ударили по Торецку и Авдеевке: погибли четыре человека, есть раненые

Донецкая область, Вторник 26 декабря 2023 15:51
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Россияне ударили по Торецку и Авдеевке: погибли четыре человека, есть раненые Архивное фото: Россияне ударили по Торецку и Авдеевке (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 26 декабря, обстреляла населенные пункты Донецкой области и убила четырех человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Удары по Торецку

Около 08:00, оккупанты совершили артиллерийский обстрел города Торецка. От взрывов в собственном дворе погибла женщина 67 лет, а на проезжей части недалеко от местной больницы умер 74-летний мужчина.

В то же время оккупанты атаковали пгт Пивничное города Торецка, где погиб мужчина 73 лет, а 62-летний житель получил ранения неподалеку от частного дома.

Обстрел Авдеевки

В прокуратуре отметили, что уже через два часа российская армия обстреляла Авдеевку. Снаряд попал в частный дом, в результате чего погиб 61-летний горожанин, а его 56-летняя жена оказалась под завалами.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/pgo.gov.ua)

"После того, как потерпевшей оказали неотложную медицинскую помощь, ее госпитализировали с открытым переломом черепа и ушибом головного мозга, множественными осколочными ранениями всего тела. Сейчас состояние пострадавшей оценивают как тяжелое", - говорится в сообщении.

Начато расследование

Кроме того, российские войска ударили по селу Константиновка Покровского района. Находясь в собственном доме, погибла женщина 61 года, которой обломки российского снаряда пробили грудную клетку и брюшную полость.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений РФ против мирного населения региона. Начато досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Донецкой области

Россияне ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами.

Сегодня сообщалось, что в Донецкой области подверглись новым обстрелам шахта и город спутник.

22 декабря россияне ударили по населенным пунктам Донецкой области. В результате погиб один человек.

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