Россияне из "Градов" и артиллерии ударили по двум районам Донецкой области: есть жертвы

Россияне убили двух человек в области

Российская армия осуществила артиллерийский обстрел села Рай-Александровка Краматорского района. Снаряд попал в частное домовладение, 62-летняя владелица которого погибла.

Под прицел войск государства-агрессора попал и пгт Пивничное города Торецка. Торецка. От полученных телесных повреждений погибла в собственном дворе женщина 59 лет.

Другие последствия ударов окупантов

Также оккупанты атаковали г. Часов Яр Бахмутского района, вероятно, с использованием РСЗО "Град".

"С переломом руки и сотрясением головного мозга 51-летнего мужчину доставили в больницу. На момент обстрела он находился в гараже", - пишет прокуратура.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Кроме частных домохозяйств в указанных населенных пунктах повреждены многоэтажки, гаражи и учебное заведение.

Начато расследование

Отмечается, что начато досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений РФ против мирного населения Донецкой области.

Обстрелы Донецкой области

Россияне каждый день открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.

Так, 29 октября в прифронтовом Северске Донецкой области экипаж правоохранителей попал под артиллерийский обстрел. Четверо полицейских получили ранения.

Также вчера россияне ударили кассетными боеприпасами по селу Богатырь в Донецкой области. Погибли три человека.