ua en ru
Пн, 31 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне из "Града" обстреляли центр Херсона утром: погиб коммунальщик

Новина українською →
Херсон, Понедельник 31 июля 2023 09:13
Россияне из "Града" обстреляли центр Херсона утром: погиб коммунальщик Фото: российские оккупанты обстреляли Херсон 31 июля, погиб мужчина (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

С утра понедельника, 31 июля, российские оккупанты обстреляли Херсон. Под ударом оказался центр города, погиб коммунальщик.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Сегодня около 8:20 оккупанты обстреляли центральную часть Херсона из РСЗО "Град", - рассказал он.

По словам Прокудина, под вражеский удар попал работник городского коммунального предприятия.

"От полученных ранений мужчина погиб на месте", - добавил глава ОВА.

Обновлено. По данным Херсонской областной прокуратуры, кроме погибшего, во время обстрела Херсона ранения получили два человека.

"В результате обстрела центра погиб 60-летний работник городского коммунального предприятия. Еще двое его коллег - тракторист и рабочий получили ранения. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Россияне из &quot;Града&quot; обстреляли центр Херсона утром: погиб коммунальщик

Обстрелы Херсона

Несмотря на то, что Херсон был освобожден от российских оккупантов в ноябре 2022 года, российские войска постоянно обстреливают город. Буквально 12 июля российские оккупанты обстреляли дом в Херсоне, погиб один человек. В конце июня российские войска также атаковали дом в Херсоне. Тогда ранения получили двое гражданских и двое волонтеров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон
NEWS
Более 170 боев в неделю: Маляр о ситуации на восточном направлении
Более 170 боев в неделю: Маляр о ситуации на восточном направлении
DAILY
Между фронтом и тылом. Почему скандалы вернулись в политику во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между фронтом и тылом. Почему скандалы вернулись в политику во время войны