Росіяни з "Града" обстріляли центр Херсона зранку: загинув комунальник

З ранку понеділка, 31 липня, російські окупанти обстріляли Херсон. Під ударом опинився центр міста, загинув комунальник.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Сьогодні близько 8:20 окупанти обстріляли центральну частину Херсона з РСЗВ “Град”, - розповів він.

За словами Прокудіна, під ворожий удар потрапив працівник міського комунального підприємства.

"Від отриманих поранень чоловік загинув на місці", - додав очільник ОВА.

Оновлено. За даними Херсонської обласної прокуратури, окрім загиблого, під час обстрілу Херсона поранення отримали двоє людей.

"Внаслідок обстрілу середмістя загинув 60-річний працівник міського комунального підприємства. Ще двоє його колег - тракторист та робітник отримали поранення. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Обстріли Херсона

Попри те, що Херсон було звільнено від російських окупантів у листопаді 2022 року, російські війська постійно обстрілюють місто. Буквально 12 липня російські окупанти обстріляли будинок у Херсоні, загинула одна людина. Наприкінці червня російські війська також атакували будинок у Херсоні. Тоді поранення отримали двоє цивільних та двоє волонтерів.