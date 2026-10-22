Россияне готовятся возобновить механизированные атаки на юге после несколькомесячной паузы

"В настоящее время, по нашим данным, после нескольких месяцев паузы россияне готовятся снова применять бронетехнику на юге. Российские военные завершили подготовку к механизированным атакам в осенний период и выдвигают технику в районы, откуда планируют предпринимать наступательные действия", - сообщила Шевченко.

Она отметила, что ныне самой горячей в операционной зоне группировки войск (сил) "Юг" является Гуляйпольское направление, где Силам обороны противодействует одна из крупнейших группировок оккупантов, в состав которой входят силы нескольких общевойсковых армий РФ.

В среднем на этом направлении фиксируется по 10-20 боевых столкновений в сутки. Враг пытается продвинуться в сторону населенных пунктов Рыбное, Новое Запорожье, Ровно, Косовцево, Терноватое, Верхняя Терса, Горькое, Волшебное, Железнодорожное, Омельник, Новоселовка и Егоровка.

По словам зампреда, российские войска отказались от наступательных действий на широком фронте и применяют тактику инфильтрации.

Кроме того, противник периодически пытается проводить штурмы малыми группами при поддержке мототехники - мотоциклов и квадроциклов.

"Этот вид транспорта маневренный и быстрый", - добавила Шевченко.

В то же время, она заверила, что россиянам не стоит рассчитывать на беспрепятственное продвижение.

"Наши подразделения контролируют логистические пути врага и систематически выявляют и поражают его технику и личный состав еще во время выдвижения", - подчеркнула спикер.

Шевченко также привела данные о потерях российских войск в операционной зоне группировки "Юг".

"В частности, если говорить на языке цифр, только с начала октября подразделения группировки войск (сил) "Юг" уничтожили более 3 000 оккупантов и 1 300 единиц вооружения и военной техники. Так, враг несет значительные потери в операционной зоне УВ "Юг", - подытожила она.