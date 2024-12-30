Россияне готовятся к штурму в Херсонской области и ожидают больших потерь, - АТЕШ

"Агент движения "АТЕШ" из 1218-го мотострелкового полка ВС РФ сообщил, что командование готовится к штурмовым действиям, ожидая значительных потерь личного состава", - говорится в сообщении.

По информации партизан, всем военнослужащим выдали инструкцию, согласно которой необходимо написать свои данные (ФИО, личный номер, дата рождения) на бумажке и поместить ее в гильзу, которую нужно постоянно носить с собой. Это делается для упрощенной идентификации в случае ранения или смерти.

"Это подразделение было создано после начала полномасштабного вторжения и укомплектовано преимущественно за счет мобилизованных. Однако российское командование никого не щадит и не учитывает потери, отдавая приказы на отчаянные штурмы и продолжая отправлять своих людей на верную гибель", - отметили в "АТЕШ".