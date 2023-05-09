Россияне готовятся к новой волне депортации украинцев из Запорожской области

Российские оккупанты и коллаборанты готовятся к новой волне "эвакуации" жителей населенных пунктов на временно оккупированной территории Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
По данным ведомства, оккупанты начали подготовку автобусов и определили группы коллаборантов, которые будут отвечать за депортацию жителей Запорожской области. Также оккупационная администрация уже приняла решение остановить образовательный процесс в школах.
Кроме того, из некоторых оккупированных населенных пунктов готовится депортация детей и работников банковских учреждений.
Оккупанты сопровождают это все информационной обработкой местного населения о приближении контрнаступления ВСУ, после которого якобы произойдут "репрессии" в отношении людей.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что так называемая эвакуация, объявленная захватчиками на временно оккупированной территории Запорожской области, идет слишком быстро. Есть вероятность, что оккупанты могут готовиться к провокациям.
К тому же захватчики планируют расширить список подлежащих эвакуации городов в Запорожской области.
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