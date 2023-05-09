RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне готовятся к новой волне депортации украинцев из Запорожской области

Фото: россияне готовятся к новой волне депортации украинцев из Запорожской области (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские оккупанты и коллаборанты готовятся к новой волне "эвакуации" жителей населенных пунктов на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным ведомства, оккупанты начали подготовку автобусов и определили группы коллаборантов, которые будут отвечать за депортацию жителей Запорожской области. Также оккупационная администрация уже приняла решение остановить образовательный процесс в школах.

Кроме того, из некоторых оккупированных населенных пунктов готовится депортация детей и работников банковских учреждений.

Оккупанты сопровождают это все информационной обработкой местного населения о приближении контрнаступления ВСУ, после которого якобы произойдут "репрессии" в отношении людей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что так называемая эвакуация, объявленная захватчиками на временно оккупированной территории Запорожской области, идет слишком быстро. Есть вероятность, что оккупанты могут готовиться к провокациям.

К тому же захватчики планируют расширить список подлежащих эвакуации городов в Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеженцыЗапорожская областьокупантиВойна России против Украины