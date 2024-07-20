RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне готовят еще одну попытку наступления в Харьковской области, - 3 ОШБр

Фото: россияне готовят еще одну попытку наступления (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На линии соприкосновения российские оккупанты забиты в блиндажи, ведь бойцы 3 ОШБр не дают им развернуться. В то же время оккупанты не прекращают искать уязвимые места в нашей защите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командира подразделения "Терра" 3 ОШБр Николая Волохова в эфире телемарафона.

Командир подразделения отметил, что враг в Харьковской области продолжает быть активным.

"Ну как с одной стороны он активен, с другой немножечко забит так скажем в землю, забит в блиндажи, потому что мы здесь не даем ему развернуться, поражаем его технику, поражаем броню, танки артиллерию, и они здесь дышат не так свободно, как было до того, как мы сюда приехали", - заявил Волохов.

Однако он отметил, что враг не слаб, он продолжает давить, он продолжает штурмовать украинские позиции и ищет какие-то слабые места. Волохов отметил, что сейчас россияне слабых мест не находят, более того бойцы 3 ОШБр иногда даже могут применять маневры контратаки для того, чтобы все-таки играть не по правилам оккупанта.

"В целом ситуация остается сложной и напряженной. Мы имеем информацию, что враг концентрирует силы и, сложно сказать когда, но будет еще одна попытка двигаться вперед, потому что техника и войска концентрируются, а это значит что они будут реализованы, где и как покажет время", - подчеркнул командир подразделения.

Потери врага на фронте

Напомним, украинские военные ежедневно обезвреживают личный состав и технику врага. В частности, за последние сутки россияне потеряли на войне в Украине почти тысячу солдат.

В то же время вчера, 19 июля, Силы обороны уничтожили вражеский самолет Су-25 на Покровском направлении в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна России против Украины