Россияне готовят еще одну попытку наступления в Харьковской области, - 3 ОШБр

Командир подразделения отметил, что враг в Харьковской области продолжает быть активным.

"Ну как с одной стороны он активен, с другой немножечко забит так скажем в землю, забит в блиндажи, потому что мы здесь не даем ему развернуться, поражаем его технику, поражаем броню, танки артиллерию, и они здесь дышат не так свободно, как было до того, как мы сюда приехали", - заявил Волохов.

Однако он отметил, что враг не слаб, он продолжает давить, он продолжает штурмовать украинские позиции и ищет какие-то слабые места. Волохов отметил, что сейчас россияне слабых мест не находят, более того бойцы 3 ОШБр иногда даже могут применять маневры контратаки для того, чтобы все-таки играть не по правилам оккупанта.

"В целом ситуация остается сложной и напряженной. Мы имеем информацию, что враг концентрирует силы и, сложно сказать когда, но будет еще одна попытка двигаться вперед, потому что техника и войска концентрируются, а это значит что они будут реализованы, где и как покажет время", - подчеркнул командир подразделения.