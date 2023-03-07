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Хакеры атаковали сайт немецкого концерна Rheinmetall: подозревают россиян

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Вторник 07 марта 2023 21:26
Хакеры атаковали сайт немецкого концерна Rheinmetall: подозревают россиян Фото: Хакеры атаковали сайт немецкого концерна Rheinmetall (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 7 марта, немецкий производитель оружия Rheinmetall подвергся крупной кибератаке, но она не нанесла серьезного ущерба его IT-системам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nieuwsblad.

По словам пресс-секретаря концерна, компании удалось отбиться от практически невредимой атаки: временно не работал только веб-сайт Rheinmetall, управляемый внешним поставщиком услуг.

"Нет никаких признаков того, что внутренняя IT-инфраструктура Rheinmetall могла пострадать от возможного нарушения безопасности. Не похоже, что компания понесет какие-либо финансовые потери", - заявил представитель компании.

Аналитики подозревают, что за кибератакой могут стоять хакеры, связанные с российским правительством.

Ранее сообщалось, что концерн Rheinmetall хочет купить 96 танков Leopard 1 у швейцарской оборонной фирмы Ruag для отправки в Украину.

Кроме того, Rheinmetall хочет построить танковый завод в Украине.

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Кибератака Российская Федерация
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