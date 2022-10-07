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Россияне сердятся, что у мобилизованных льгот больше, чем у контрактников, - ГУР

Фото: Россияне сердятся, что у мобилизованных льгот больше, чем у контрактников (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россиянин в разговоре со своей матерью узнал, что мобилизованным оккупантам предоставляется большое количество льгот по сравнению с обычными контрактниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

"А наши ребята типа ничего себе не покупают? Так вам чего-то такие льготы у кого мобилизованы. По 200 по 300 тысяч подъемных дают, на что?", - сердится мать оккупанта.

Далее она была недовольна тем, что мобилизованных считают героями России, а об обычных контрактниках и забыли.

"И бесят уже, льготы им, женщин не имеют права уволить, чего там только нет. Всех детей, кто на платной основе, надо перевести на безвозмездную", - заявила женщина.

В конце женщина добавила, что очень хочет дозвониться президенту РФ Владимиру Путину и спросить, не знает ли он, как дела, поскольку нет хлеба и воды.

Напомним, что оккупанты с передовой призывают россиян скрываться от мобилизации. Они советуют оформить отсрочку по состоянию здоровья или вообще бежать из России.

Стало известно, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 61 тысячи своих военных. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 330 кафиров.

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