Россияне сердятся, что у мобилизованных льгот больше, чем у контрактников, - ГУР

"А наши ребята типа ничего себе не покупают? Так вам чего-то такие льготы у кого мобилизованы. По 200 по 300 тысяч подъемных дают, на что?", - сердится мать оккупанта.

Далее она была недовольна тем, что мобилизованных считают героями России, а об обычных контрактниках и забыли.

"И бесят уже, льготы им, женщин не имеют права уволить, чего там только нет. Всех детей, кто на платной основе, надо перевести на безвозмездную", - заявила женщина.

В конце женщина добавила, что очень хочет дозвониться президенту РФ Владимиру Путину и спросить, не знает ли он, как дела, поскольку нет хлеба и воды.