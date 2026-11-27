Российские войска начали активно применять на фронте новую китайскую цифровую систему связи под названием Ascent.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника по развитию технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова в Facebook.
По словам специалиста, к нему массово присылают фотографии неизвестного видеопередатчика (VTX) с четырьмя антеннами, пытаясь выяснить, что это за оборудование.
Бескрестнов объяснил, что систему Ascent создали те же разработчики, которые стоят за известной системой Walksnail, однако новинка существенно отличается от предыдущей.
Модемы этой системы построены на чипсете Artosyn ARLink AR8030.
Она использует закрытый протокол связи, а передача данных защищена шифрованием стандарта AES256.
Сергей "Флэш" также подчеркнул, что использование таких технологий свидетельствует о том, что эпоха аналогового видео на поле боя постепенно уходит в прошлое.
Напомним, что ранее Сергей "Флэш" сообщал о важном технологическом прорыве украинских сил обороны - украинская лазерная установка ПВО Blysk от компании Carmin Sky впервые в мире сбила реактивный беспилотник "Герань" при защите одного из объектов критической инфраструктуры.
В то же время, российские оккупационные войска постоянно пытаются адаптировать свои беспилотные системы и совершенствовать тактику их использования.
В частности, специалист ранее информировал, что россияне начали применять реактивные "Шахеды" по-новому - враг сменил алгоритм атаки, и теперь эти беспилотники выключают двигатель непосредственно перед самым ударом.