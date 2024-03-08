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Россияне FPV-дроном атаковали гражданский автомобиль в Волчанске: два человека погибли

Волчанск, Харьковская область, Пятница 08 марта 2024 17:55
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Россияне FPV-дроном атаковали гражданский автомобиль в Волчанске: два человека погибли Фото: россияне FPV-дроном атаковали гражданский автомобиль в Волчанске (t.me/synegubov)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы в пятницу, 8 марта, FPV-дроном атаковали гражданский автомобиль в Волчанске Харьковской области. В результате попадания беспилотника погибли два человека. Вероятно, есть еще одна жертва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По его словам, около 15:00 в Волчанске вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль.

По предварительным данным, погибли 58-летний мужчина и 53-летняя женщина. Однако, по словам свидетелей, в авто мог находиться еще один человек. Информация обновляется.

Фото: россияне FPV-дроном атаковали гражданский автомобиль в Волчанске (t.me/synegubov)

Обстрелы Харьковской области

Напомним, что Харьков и населенные пункты области почти ежедневно попадают под вражеские обстрелы, в том числе и из-за близости к границе с РФ.

Так, 6 марта оккупанты ударили дронами по селу Мартово Чугуевского района. В результате вражеской атаки повреждены здания детского сада и лицея.

К тому же, сегодня спасатели попали под вражескую атаку в Волчанске Харьковской области. Подразделение пожарных атаковало российский дрон.

Отмечается, что спасатели возвращались по ликвидации пожара, вызванного вражеским обстрелом. В тот момент российские оккупанты сбросили боеприпас с воздуха на спецавтомобиль ГСЧС.

В ГСЧС сообщили, что личный состав не пострадал. В результате удара с беспилотника повреждена пожарная автоцистерна.

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