ua en ru
Пт, 08 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Волчанске спасатели попали во вражескую атаку (видео)

Волчанск, Пятница 08 марта 2024 15:11
UA EN RU
В Волчанске спасатели попали во вражескую атаку (видео) Фото: россияне атаковали спасателей в Волчанске (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Спасатели попали под вражескую атаку в Волчанске Харьковской области. Подразделение пожарных атаковал российский дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Отмечается, что спасатели возвращались из ликвидации пожара, вызванного вражеским обстрелом. В тот момент российские оккупанты сбросили боеприпас с воздуха на спецавтомобиль ГСЧС.

В ГСЧС сообщили, что личный состав не пострадал. В результате удара с беспилотника повреждена пожарная автоцистерна.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, что Харьков и населенные пункты области почти ежедневно попадают под вражеские обстрелы, в том числе и из-за близости к границе с РФ.

Кроме того, в Купянском районе ведутся боевые действия, оккупанты хотят вернуть территории, захватившие в начале полномасштабного вторжения. Ситуация на этом направлении сложная.

Так, 6 марта оккупанты ударили дронами по селу Мартово Чугуевского района. В результате вражеской атаки повреждены здания детского сада и лицея.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС Харьков Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Британская разведка назвала цели использования Россией иранских дронов Mohajer-6
Британская разведка назвала цели использования Россией иранских дронов Mohajer-6
DAILY
Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США