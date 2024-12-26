Россияне FPV-дроном атаковали многоэтажку в Часовом Яру: есть раненые и жертвы

Российская армия ударила по многоэтажному дому в Часовом Яру FPV-дроном. Предварительно, погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
По данным прокуратуры, войска РФ атаковали многоэтажный дом.
В результате атаки получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, двое мужчин 60 и 64 лет. Также травмированы двое 27 и 55-летних горожан. У них диагностированы ранения конечностей. Один из пострадавших госпитализирован.
Под процессуальным руководством Бахмутской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, российским оккупантам уже удалось прорваться в Часовой Яр, но украинские воины удерживают город под своим контролем.
Также пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова рассказала, что россияне пытаются закрепиться и перейти за канал в Часовом Яру.
По ее совам, оккупанты накапливают ресурсы в районе Часового Яра. Там они готовятся к активным боевым действиям.
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