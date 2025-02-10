Россияне фальсифицируют происхождение детей, чтобы упростить их похищение: подробности

Россияне фальсифицируют свидетельства о рождении украинских детей, меняют их имена, передают на усыновление в российские семьи. Такие действия затрудняют их поиск и возвращение, и фактически упрощают их похищение.

"Конкретно этот кейс, о котором я говорила в Штаб-квартире ООН, это Херсонский дом ребенка. Во время временной оккупации директора заведения отстранили от должности, а на ее место назначили коллаборационистку. В августе 2022 года туда приехала депутат Госдумы РФ Яна Лантратова вместе с Инной Варламовой - сотрудницей аппарата Госдумы и женой председателя партии Справедливая Россия Сергея Миронова. Они выбирали детей для депортации. Как трофеи", - отметила Заривна.

Она также подчеркнула, что десятимесячной Маргарите Прокопенко тогда было всего 10 месяцев. Сейчас уже три года. Девочке поставили диагноз "острый бронхит" и заявили, что ее необходимо госпитализировать в Москве. После этого Московское областное управление и Министерство социального развития РФ приняли решение, что Маргарита - сирота. Затем ее удочерили Сергей Миронов и его жена.

"На заседании Совбеза ООН я показала украинское свидетельство о рождении, где указано: Маргарита Прокопенко. А потом - российское свидетельство, в котором ее имя уже изменено, а местом рождения указан Подольск, Московская область. У всех был шок. Когда говоришь не об абстрактных вещах или цифрах, а демонстрируешь конкретные факты и документы, это воспринимается совсем иначе. У Маргариты был старший брат Максим. Ему тогда было около двух лет, и он также находился в Херсонском доме ребенка. А еще старшая сестра, которая на тот момент была за границей. Максима вывезли вместе с другими детьми в детский дом Елочка в оккупированном Крыму. Сейчас о нем нет никакой информации", - добавила она.

Кстати, накануне заседания Совбеза ООН произошло важное событие: Йельский университет обнародовал свои исследования, куда попало 314 примеров незаконного перемещения, депортация украинских детей и дальнейшее их размещение в российской базе усыновления. Поэтому это часть системной политики России по депортации, стирание идентичности украинских детей.

"Очень важно то, что они доказывают в этом исследовании, что детей, преимущественно из Донецкой и Луганской областей, перемещали в 21 регион России - вплоть до Сибири. Для этого использовалась государственная авиация РФ, в частности самолеты из личного авиапарка Путина. Все эти факты уже переданы на рассмотрение Международного уголовного суда", - подчеркнула Заривна.