Росіяни фальсифікують походження дітей, щоб спростити їх викрадення: подробиці

Росіяни фальсифікують свідоцтва про народження українських дітей, змінюють їхні імена, передають на усиновлення в російські родини. Такі дії ускладнюють їх пошук та повернення, та фактично спрощують їх викрадення.

"Конкретно цей кейс, про який я говорила у Штаб-квартирі ООН, це Херсонський будинок дитини. Під час тимчасової окупації директорку закладу усунули з посади, а на її місце призначили колаборантку. У серпні 2022 року туди приїхала депутатка Держдуми РФ Яна Лантратова разом з Інною Варламовою — співробітницею апарату Держдуми і дружиною голови партії Справедлива Росія Сергія Миронова. Вони обирали дітей для депортації. Наче трофеї", - зазначила Зарівна.

Вона також підкреслила, що десятимісячній Маргариті Прокопенко тоді було лише 10 місяців. Зараз вже три роки. Дівчинці поставили діагноз "гострий бронхіт" і заявили, що її необхідно ушпиталити в Москві. Після цього Московське обласне управління та Міністерство соціального розвитку РФ ухвалили рішення, що Маргарита — сирота. Потім її удочерили Сергій Миронов і його дружина.

"На засіданні Радбезу ООН я показала українське свідоцтво про народження, де зазначено: Маргарита Прокопенко. А потім — російське свідоцтво, в якому її ім'я вже змінене, а місцем народження вказано Подольськ, Московська область. У всіх був шок. Коли говориш не про абстрактні речі чи цифри, а демонструєш конкретні факти й документи, це сприймається зовсім інакше. У Маргарити був старший брат Максим. Йому тоді було близько двох років, і він також перебував у Херсонському будинку дитини. А ще старша сестра, яка на той момент була за кордоном. Максима вивезли разом з іншими дітьми до дитячого будинку Ялинка в окупованому Криму. Зараз про нього немає жодної інформації", - додала вона.

До речі, напередодні засідання Радбезу ООН відбулася важлива подія: Єльський університет оприлюднив свої дослідження, куди потрапило 314 прикладів незаконного переміщення, депортація українських дітей і подальше їх розміщення в російській базі усиновлення. Тож це частина системної політики Росії з депортації, стирання ідентичності українських дітей.

"Дуже важливо те, що вони доводять в цьому дослідженні, що дітей, переважно з Донецької та Луганської областей, переміщували до 21 регіону Росії – аж до Сибіру. Для цього використовувалася державна авіація РФ, зокрема літаки з особистого авіапарку Путіна. Усі ці факти вже передані на розгляд Міжнародного кримінального суду", - підкреслила Зарівна.