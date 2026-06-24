"Прилеты" по заправкам и не только: РФ массированно атаковала объекты "Нафтогаза"

Россия атаковала дронами автозаправочные комплексы "Укрнафты" и производственные объекты в разных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого .

По словам Корецкого, под ударом оказались сразу несколько АЗК "Укрнафта" в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Во время одной из атак шахедом серьезно ранена работница, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Работа поврежденных АЗК остановлена.

Газовые объекты в Полтавской области

Ночью и утром россияне дронами ударили по производственным активам Полтавской области. По данным компании, существенные повреждения объектов добычи и хранения газа. Работа части активов остановлена.

На одном из объектов благодаря оперативным действиям спасателей ГСЧС и специалистов "Нефтегаза" удалось быстро ликвидировать пожар. Никто из персонала и спасателей не пострадал.

Оценка масштабов разрушений продолжается.