RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне дроном и артиллерией атаковали Никополь: есть раненая, пострадал детсад

Архивное фото: Россияне дроном и артиллерией атаковали Никополь (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 13 декабря, атаковала Никополь в Днепропетровской области с помощью дрона и артиллерии. В результате этого пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Днем враг направил дрон-камикадзе на Никополь. И дважды обстрелял город из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 70-летняя женщина получила осколочное ранение. Ей оказали медицинскую помощь, лечится дома.

Фото: Последствия ударов (facebook.com)

Также были повреждены база отдыха, админздание, детский сад, два частных предприятия, нежилое помещение. Изуродованы полдесятка многоэтажек, хозяйственная постройка и автомобиль.

Обстрелы Никополя

Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и бьют, в частности, из временно захваченного Энергодара Запорожской области.

13 ноября россияне обстреляли Никопольскую громаду Днепропетровской области. В результате обстрела ранен 42-летний мужчина.

Уже 27 ноября русские военные обстреляли жилой сектор Никополя. В результате атаки пострадала женщина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНикопольДнепропетровская областьВойна в Украине