Россияне дроном атаковали двух детей в Херсонской области: в ОВА раскрыли последствия удара

Удары врага по Херсону и области

Российские войска с первых дней полномасштабного вторжения атакуют Херсон и общины области. Только за прошлый месяц оккупанты выпустили около 7300 снарядов по области, в результате чего погибли 29 человек, среди них 1 ребенок, и ранены 252 взрослых и 3 ребенка.

Так, 20 июля россияне обстреляли поселок Зимовник вблизи Херсона. В результате атаки ранен отец и 17-летний ребенок.

Кроме того, 9 июля российские оккупанты ударили по селу Правдиное в Херсонской области. В результате атаки погиб мальчик, которому был всего год и два месяца.

Также в ночь на 7 июля 2025 года вблизи Берислава оккупанты сбросили взрывчатку с дрона, в результате чего погиб человек.

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