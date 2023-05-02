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Россияне из дронов и артиллерии целый день обстреливали Никопольский район

Фото: РФ из дронов и артиллерии целый день обстреливали Никопольский район (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские войска в среду, 2 мая, целый день обстреливали Никопольский район. Оккупанты использовали дроны и артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Под вражеский удар попали Червоногригорьевская, Покровская, Марганецкая громады, в том числе и сам Марганец. А еще - Никополь", - сказано в сообщении.

В результате обстрелов было повреждено админздание, пятиэтажка, три частных жилых дома, хозяйственная постройка. Предварительно, обошлось без жертв.

На местах "прилетов" сейчас - спасатели, они обследуют местность, которую сегодня обстреливали россияне и уточняют последствия атак.

"Россия угрожала всему НАТО, но погрязла в боях за Донецкую область. Свою злость террористы демонстрируют, обстреливая мирных жителей. Но мы точно знаем, за что стоим. Во что верим и чем руководствуемся", - написал Лысак.

Фото: россияне из дронов и артиллерии целый день обстреливали Никопольский район (t.me/dnipropetrovskaODA)

Как сообщалось, российские военные в ночь на 1 мая выпустили по Днепропетровской области ракеты. Враг дважды за ночь атаковали Павлоград и Павлоградский район. Сначала было известно о 25 пострадавших, трое из которых – дети.

Напомним, ночью на понедельник, 1 мая, во время вражеского ракетного удара по Украине ПВО сбило 8 крылатых ракет над Днепропетровской и Харьковской областями. Вероятно, это были Х-101/555.

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